Napoli su Luis Enrique: il passo di De Laurentiis per convincerlo

L’addio di Luciano Spalletti al Napoli sarà reso ufficiale dopo la consegna dello Scudetto a seguito di Napoli-Sampdoria del 4 giugno. Il tecnico toscano riceverà l’ultima standing ovation del popolo napoletano e poi dirà addio, nonostante il contratto in essere fino al 2024. La sua volontà è quella di stare fermo per almeno una stagione per poi valutare se tornare su qualche panchina importante o se tirare i remi in barca e dedicarsi alle altre passioni che non ha mai abbandonato.

Il dopo Spalletti a Napoli potrebbe essere Luis Enrique. L’allenatore spagnolo sembra essere l’uomo giusto per dare continuità ad un progetto vincente ma anche dal punto di vista tecnico-tattico, visto il suo credo calcistico che è molto simile a quello del mister uscente.

Luis Enrique al Napoli: telefonata di De Laurentiis

Da “Lucio” a “Lucho”, De Laurentiis ha deciso di puntare su un allenatore internazionale per il suo Napoli, dopo la vittoria dello Scudetto. Ha vinto nove trofei in tre stagioni con il Barcellona degli “alieni” Messi-Neymar-Suarez e dopo la grande avventura con la Nazionale spagnola è pronto a tornare in gioco con un club ambizioso.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, c’è stata una telefonata tra De Laurentiis e Luis Enrique nei giorni scorsi. Contatti diretti per convincere il nuovo allenatore, parlandogli anche del progetto e della volontà di vincere trattenendo i migliori, Osimhen e Kvaratskhelia su tutti.