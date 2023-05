L’ex Inter per il centrocampo: assalto Napoli, che colpo

Il Napoli su un ex Inter: l’idea di De Laurentiis per rinforzare la squadra dopo lo scudetto fa impazzire i tifosi: ecco di chi si tratta.

Tutto cambia nel Napoli e non pochi tifosi hanno dei brutti presentimenti, in questi giorni. Tra Giuntoli, Osimhen e Spalletti, sembra che la squadra magnifica che quest’anno ha vinto lo scudetto sia già sul punto di essere smantellata nei suoi uomini chiave. Proprio per smentire questi timori, il presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando a nuovi emozionanti arrivi per compensare chi se ne andrà, e un nome su tutti potrebbe esaltare i sostenitori partenopei nell’estate del calciomercato.

Chiaramente molto dipenderà da che tipo di sacrifici economici De Laurentiis sarà disposto a fare, per aggirare il suo tetto d’ingaggio e portare in squadra i nomi giusti. Sappiamo che l’erede di Giuntoli dovrebbe essere Pietro Accardi dell’Empoli, che significa un profilo focalizzato su giovani giocatori da sviluppare. Ma ciò non toglie che il patron azzurro possa decidere lui stesso alcuni acquisti di maggior livello, per tranquillizzare i tifosi e rinforzare la squadra.

Non a caso, per il dopo Spalletti in panchina si parla addirittura di Luis Enrique, anche se resta valida la pista che conduce a un profilo economicamente meno ingombrante come Vincenzo Italiano. Sul mercato, però, la partenza di Osimhen (e forse anche quelle di Lozano e Zielinski) dovrebbero aprire ad arrivi abbastanza importanti. Perché è bene tenere d’occhio i bilanci, ma le ambizioni dei partenopei sono molto alte, e l’anno prossimo il Napoli si vuole migliorare in Europa.

Un ex Inter per il centrocampo: nel mirino del Napoli l’erede di Zielinski

Il polacco Piotr Zielinski è stato un giocatore cruciale nella manovra offensiva degli azzurri nelle ultime stagioni, ma il suo contratto scade nel 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare. De Laurentiis preferirebbe allora cederlo questa estate per non perderlo a zero, e reinvestirebbe subito per cercare un sostituto. La questione economica potrebbe essere ridimensionata grazie a un grande incasso per Osimhen (150 milioni?), per cui il Napoli può anche sognare in grande, al momento.

Infatti per il centrocampo De Laurentiis vorrebbe addirittura Mateo Kovacic, la mezzala croata del Chelsea che ha già giocato in Serie A con la maglia dell’Inter. La situazione del 29enne ex Real Madrid non è molto diversa da quella di Zielinski: contratto fino al 2024, ma non è detto che sia possibile accordarsi per un prolungamento. Il Chelsea deve alleggerire la sua rosa, e sono tanti i nomi dei possibili partenti, tra cui anche Loftus Cheek e Mount. Kovacic potrebbe non rientrare nei piani di Pochettino, ed è essere liberato con un forte sconto.