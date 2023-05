Lo Scudetto vinto dal Napoli ha creato un’onda mediatica importantissima in tutta Europa e anche in molti paesi extraeuropei. Il gioco espresso dagli azzurri di Luciano Spalletti è stato magnifico, tanto da attirare l’interesse di tantissimi sportivi in giro per il mondo.

Ma il calcio è stata anche la mossa vincente della città: sono arrivati tantissimi tifosi e turisti in vacanza nel capoluogo campano per visitare le bellezze naturali e artificiali e tutt’oggi le strade sono affolatissime. A Napoli ha funzionato il calcio e anche il turismo e ciò ha permesso alla città una crescita importante.

Feltri attacca Napoli: le parole sulla città

Non tutti sono d’accordo con quanto è facilmente dimostrabile con dati e girando per la città. Il giornalista Vittorio Feltri, direttore di Libero, ai microfoni di Tuttosport ha trovato il modo di criticare la città di Napoli anche in un momento storico tanto importante sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto da quello sociale.