Calciomercato, la Lazio punta il calciatore del Napoli

Uno dei protagonisti del Napoli Campione d’Italia è senza dubbio Giovanni Simeone. L’attaccante argentino si è spesso rivelato decisivo in questa stagione, risultando così come una delle figure fondamentali per la vittoria del campionato.

Con la conquista dello scudetto, il club azzurro ha attivato il riscatto del suo cartellino dall’Hellas Verona, club da cui è stato prelevato la scorsa estate. Tuttavia, c’è chi scommette su un suo possibile addio a fine stagione e la destinazione, stando a quanto rivelato dalle medesime fonti, potrebbe davvero sorprendere tutti.

Simeone, svolta a sorpresa?

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Giovanni Simeone potrebbe diventare un’occasione per la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste è da tempo alla ricerca di un vice Immobile, tant’è che già nella scorsa estate il Cholito venne accostato ai biancocelesti, ma alla fine fu il Napoli a spuntarla.