Napoli, spunta un nome nuovo per l’attacco: contatti con il Lille

Il Napoli è già una delle squadre più chiacchierate per il calciomercato estivo. La squadra azzurra potrebbe essere investita da un’altra onda di rivoluzione che può partire con l’addio di Giuntoli e Spalletti e può coinvolgere anche diversi calciatori. La stagione dello Scudetto ha attirato gli occhi degli altri grandi club d’Europa che intendono darsi battaglia per i calciatori che hanno stravinto il campionato italiano e hanno mostrato doti eccelse anche in Champions League.

Il Napoli, dal suo canto, non vorrebbe perdere i calciatori migliori ma di fronte a proposte super difficilmente potrà dire di no. E intanto si è messo alla ricerca di calciatori nuovi che possano migliorare il valore della rosa.

Napoli su Zhegrova: servono almeno 10 milioni

Secondo quanto riferisce Repubblica, il Napoli è sulle tracce di Edon Zhegrova del Lille. L’esterno classe ’99, nato in Germania ma naturalizzato kosovaro, è una delle armi pungenti del Lille. Ala destra di piede mancino sarebbe il perfetto sostituto di Lozano o Politano qualora uno dei due partisse.

Ci sono stati i primi sondaggi e i primi contatti tra le parti per capire se sarà possibile intavolare una trattativa. Ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Lille e con un’offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe vestire l’azzurro.