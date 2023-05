Napoli Primavera, domani sfida delicatissima con l’Inter: arriva la decisione degli ultras

Se il Napoli dei “grandi” ha vissuto una stagione splendida culminata con la vittoria dello scudetto, lo stesso non si può dire per i ragazzi della Primavera. La squadra allenata da Nicolò Frustalupi, infatti, ha disputato una stagione deludente e il rischio retrocessione è alto.

Nella giornata di domani, alle ore 13, si disputerà in contemporanea l’ultima giornata della Regular Season e il Napoli ospiterà l’Inter allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola in una gara delicatissima. Infatti, gli azzurrini sono terzultimi a quota 32 punti, ma non sono ancora certi di poter disputare i playout contro l’Atalanta.

Il motivo? La distanza tra Napoli e Atalanta è di 7 punti: in caso di una differenza di 10 punti tra terzultima e quartultima, non si disputeranno i playout e la terzultima (il Napoli in questo caso) retrocederebbe in Primavera 2 automaticamente.

Se si considera che l’Atalanta giocherà contro l’Udinese già retrocesso e capace di collezionare solo 19 punti in 33 partite, si comprende l’importanza della gara tra Napoli e Inter. Gli azzurrini dovranno fare almeno un punto per poi cercare la salvezza tramite i playout.

L’altra speranza però arriva dal Frosinone, avversario del Cagliari a quota 41 punti (+9 dal Napoli): in caso di sconfitta del Napoli e vittoria dell’Atalanta, gli azzurrini dovranno tifare i ciociari per poter disputare i playout contro il Cagliari.

Napoli Inter Primavera, presenti gli Ultras 72

Vista l’importanza della gara, il gruppo Ultras 1972 della Curva B ha annunciato di presenziare sugli spalti del Piccolo per caricare i ragazzi di Frustalupi in questo match così importante.