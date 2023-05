Cavani tradisce Napoli: torna nella rivale in Serie A

Cavani è pronto a tornare a giocare in Serie A, ma non al Napoli. L’uruguayano compirebbe un ‘tradimento’, accasandosi a una squadra rivale.

Starebbe per fare ritorno nel campionato italiano il Matador, che tra il 2007 e il 2013 fece le fortune prima del Palermo e poi del Napoli. 141 gol segnati in sei stagioni e mezza, di cui 104 in 138 partite con l’azzurro del club partenopeo, con il quale ha sollevato una Coppa Italia, affermandosi tra i migliori attaccanti al mondo. E nella prossima stagione Edinson Cavani potrebbe giocare di nuovo in Serie A, ma vestendo un’altra maglia invece di quella del Napoli.

Un suo ritorno è stato a lungo discusso, sia nella società partenopea che altrove (la Juventus soprattutto), ma nulla si è mai concretizzato. Fino ad ora, almeno: l’attuale situazione dell’uruguayano potrebbe convincerlo a cambiare squadra in estate, e un ritorno in Italia, a 36 anni compiuti, sarebbe un bel modo per chiudere la carriera. Anche perché Cavani è ancora un giocatore utile, come abbiamo visto nel corso dell’ultima annata, in cui ha realizzato 7 gol e 2 assist in 27 partite.

Numeri che gli permettono di essere il secondo miglior bomber stagionale del Valencia, dietro a Justin Kluivert e alla pari con Samuel Lino. Le cose nel club blanquinegro non stanno andando benissimo: il Valencia è tredicesimo in Liga, ma con solo 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, quando mancano ancora due partite alla fine. Se il Valencia dovesse retrocedere in seconda divisione, l’uruguayano deciderà probabilmente di andarsene, sebbene abbia ancora un anno di contratto.

Cavani torna in Serie A: una rivale del Napoli si fa avanti

Una punta esperta e ancora competitiva come lui potrebbe fare gola a molti in Serie A, compreso un ritorno di fiamma della Juventus. Ma l’ex Napoli attualmente è seguito soprattutto dalla Lazio, dove incontrerebbe Maurizio Sarri, mancato di pochi anni ai tempi del Napoli, ma affrontato da avversario in Champions League. Il tecnico toscano potrebbe essere l’uomo adatto a trarre il meglio dall’esperta punta sudamericana, che non ha ancora intenzione di ritirarsi dal calcio.

La Lazio al momento si trova con il solito problema del vice Immobile, e Cavani potrebbe essere una soluzione affidabile ma dal costo non troppo elevato. Difficile che il club biancoceleste gli possa garantire qualcosa di diverso da un contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo anno. Cavani però sarebbe sicuramente un colpo importante per le ambizioni laziali, e tornerebbe a sfidare il Napoli in Serie A. Per adesso si tratta solo di un’ipotesi, da rivalutare alla fine della stagione spagnola.