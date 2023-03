Cavani-Juventus, rivelazione dell’agente: “È successo tre volte!”, poi il commento a sorpresa su Milik

Marco Sommella, a Napoli meglio noto per essere lo storico agente di Cavani e Immobile, a TMW ha rilasciato varie dichiarazioni in merito ai suoi assistiti, raccontando alcuni retroscena sul “Matador” Cavani e Arek Milik (di cui è stato intermediario nella trattativa con la Juventus).

Il rifiuto di Cavani

Cavani è probabilmente stato l’uomo simbolo con Hamsik e Lavezzi di tantissime adolescenze napoletane, ma l’uruguaiano oltre ad un amore spassionato per Napoli e il suo popolo secondo proprio il suo agente ha rifiutato ben tre volte il passaggio alla Juventus, una scelta dettata sicuramente dal non volere tradire i suoi ex tifosi:

Tre volte. Siamo amici da tempo ma ogni anno mi diceva di no alla possibilità di andare alla Juve. Sono tanti coloro che hanno giocato a Napoli e che non sono voluti andare. Altri invece sì”.

Milik e la Juventus

Tutt’altro canto invece la situazione con Arek Milik. Il calciatore che più volte si è scontrato con De Laurentiis (storico il suo post social in un san valentino di qualche anno fa in cui c’erano lui e il presidente in una cornice a cuore). Infatti sempre Marco Sommella ha confermato come il polacco non vedeva l’ora di vestire la maglia bianconera: