Ultras arrestato, comunicato ufficiale della SSC Napoli: “Non ha incontrato De Laurentiis”

La SSC Napoli, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha voluto chiarire un aspetto riguardante l’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e gli esponenti della tifoseria organizzata del club. Ecco quanto riportato:

Il Calcio Napoli precisa che il signor Gennaro Grosso, arrestato (come riferito da fonti stampa) per presunte aggressioni ai danni dei tifosi dell’Ajax, non ha mai preso parte all’incontro tra il Presidente De Laurentiis e i capi ultrà, incontro di cui la Prefettura di Napoli era stata preventivamente avvisata.