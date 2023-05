Luis Enrique in pole per la panchina del Napoli, ma De Laurentiis si cautela: due alternative dalla Serie A

La vittoria dello scudetto è stata ormai praticamente offuscata in casa Napoli: il futuro così incerto e in bilico di Luciano Spalletti ha smorzato l’incontenibile entusiasmo che è scoppiato in città dopo la conquista del campionato. In attesa della grande festa del 4 giugno, i tifosi si interrogano su quale sarà il prossimo allenatore azzurro.

Sono tanti i nomi (forse anche troppi) che circolano attorno la panchina del Napoli, ma uno su tutti sembra che stia scalando le gerarchie: si tratta di Luis Enrique, attualmente libero dopo le dimissioni da CT della Spagna. Un nome internazionale (con il Barcellona ha vinto tutto) che intriga e non poco i supporter partenopei e al quale De Laurentiis avrebbe già proposto un’offerta allettante.

Thiago Motta e Italiano le alternative per il Napoli

Bisognerà ancora vedere se però il tecnico spagnolo decida di accettare l’offerta del patron partenopeo. In caso di mancato arrivo di Lucho, l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” rivela che De Laurentiis ha già in mente due alternative dalla Serie A: Thiago Motta del Bologna e Vincenzo Italiano della Fiorentina.