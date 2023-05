De Laurentiis ha scelto Luis Enrique per il post Spalletti: pronto un maxi biennale, le cifre

Altre due partite e poi arriverà il momento di doversi separare: la bellissima storia d’amore tra Luciano Spalletti e il Napoli è destinata a terminare. Uno scudetto vinto e la voglia di lasciare da eroe avrebbero spinto il tecnico a dire addio al club partenopeo: all’orizzonte un anno sabbatico nelle tenute della sua Montaione.

Sul futuro della panchina azzurra si stanno così alternando tantissimi nomi, ma uno su tutti sembra aver scalato le gerarchie: secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, De Laurentiis avrebbe scelto Luis Enrique. Il tecnico ex Barcellona, reduce dalla delusione al Mondiale con la Spagna, ha voglia di rimettersi in gioco in un club e la Serie A, campionato che conosce bene per aver allenato a Roma, lo affascina e non poco.

Il presidente del Napoli, grazie anche alle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita, sarebbe pronto a offrire un contratto importante fino al 2025: dieci milioni di euro complessivi in due anni. Nel suo staff tecnico, come ruolo di preparatore dei portieri, potrebbe rientrare anche Pepe Reina, che però ha affermato di sentirsi ancora un calciatore e d’accordo con il Villarreal per giocare un altro anno. Ma chissà che la chiamata di Lucho non possa fargli cambiare idea.