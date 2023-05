Gaetano da brividi: “La vittoria dello scudetto è stata l’emozione più bella dopo la nascita di mia figlia”

Uno dei maggiori protagonisti della vittoria contro l’Inter di domenica scorsa è stato sicuramente Gianluca Gaetano, autore della rete del 3-1. Lui, napoletano e tifoso del Napoli sin da bambino, ha vissuto il sogno di ogni ragazzo nato in questa città.

Proprio Gaetano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”: queste le sue parole.

Parole di Clementino? Io e lui ci conosciamo da quando ho 10 anni, abita sotto casa di mia nonna. Vedevamo le partite del Napoli e siamo molto legati. Chi non sognerebbe un gol con la maglia del Napoli: è stato troppo bello, ero davvero emozionato.

È stata una bella scoperta questa stagione. Siamo partiti forti e pian piano ci siamo resi conto di poter fare qualcosa di grande e alla fine è arrivato. La cosa più importante è stato il gruppo, un gruppo compatto che gioisce insieme.

Record di punti? Come fanno a mancare le motivazioni con questi record da poter battere, sono cose importanti. Con l’Inter era una partita affascinante, contro i finalisti di Champions, e abbiamo fatto una grande partita.

Essere capitano del Napoli in futuro è un mio obiettivo, ma c’è ancora tanto da lavorare.

Gol contro l’Inter? Io ho fatto sempre allenamento a mille all’ora ed ero sempre lì pronto. Erano tutti contenti per me, mi hanno visto crescere e sapevano dei miei sacrifici: erano emozionati anche loro come me. Ho un bellissimo rapporto con tutti, siamo un grandissimo gruppo.

Sentirsi dire dal mister quelle parole (“Gaetano è fortissimo”, ndr) fa sempre piacere. La vittoria dello scudetto è stata l’emozione più bella dopo la nascita di mia figlia. A Udine sono andato subito negli spogliatoi perché quella maglia volevo tenerla per me e non darla a nessuno.

Futuro? Io sento di voler rimanere qui a Napoli, fare tanti altri gol, togliermi altre soddisfazioni e vincere altri scudetti. Ma ora è ancora presto, vedremo pian piano.