Il Napoli fa infuriare Sarri: colpo e beffa all’ex allenatore

Il calciatore sembrava poter essere ad un passo dalla Lazio, ma l’inserimento dei campioni d’Italia potrebbe cambiare tutto.

Quando mancano 180′ alla fine della stagione è ancora quasi tutto da decidere sia in zona europea che in zona retrocessione. Solo alcune squadre non hanno più nulla da dire a questa stagione. Tra queste spiccano due delle autentiche sorprese della Serie A 2022/23: il Napoli capace di dominare il campionato e vincere lo Scudetto e la Lazio che, sotto la guida di Maurizio Sarri, è tornata in Champions League.

Entrambe le squadre quindi possono già guardare al prossimo calciomercato con qualche settimana di anticipo. Un vantaggio rispetto a chi, al momento, non sa ancora quale sarà il verdetto stagionale che lo riguarda. La Lazio in particolare nelle ultime settimane aveva messo gli occhi su Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo è ormai in piena maturità calcistica e il prossimo mercato potrebbe essere forse una delle ultime occasioni per il grande salto. Sarri lo stima molto e vede in lui il rinforzo ideale per la prossima Champions League. Ma occhio al Napoli.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport infatti gli azzurri si sarebbero inseriti in una trattativa che, solo qualche giorno fa, sembrava poter prendere la direzione Roma. Non è un mistero che anche il Napoli stimi molto Berardi e il calciatore, alla soglia dei 29 anni, dopo l’ennesima stagione in doppia cifra, potrebbe cedere di fronte al fascino dello Scudetto cucito sulla maglia. Certo, il Sassuolo è bottega cara, ma il Napoli dal canto suo ha dimostrato, emblematica la vicenda Raspadori, che ha le armi giuste per convincere i neroverdi, soprattutto se dalla sua ha la volontà del calciatore.

Napoli, individuato il sostituto di Lozano: è Berardi

Berardi inoltre andrebbe a riempire una casella che, con molta probabilità, verrà lasciata libera da Lozano. Il messicano infatti ha il contratto in scadenza nel 2024 e questa sessione rappresenta l’ultima occasione per gli azzurri per monetizzare una sua eventuale cessione. Sebbene Lozano abbia comunque dato un ottimo contributo, alternandosi con Politano sulla destra, allo Scudetto del Napoli, la sua idea è quella di provare l’esperienza in Premier League.

Non mancano le pretendenti, ma bisognerà matchare sia la richiesta del Napoli con l’offerta di questi club che la richiesta di Lozano con le possibilità di ingaggio dei suddetti. In ogni casa sembra che il Napoli non si faccia trovare impreparato, rispolverando l’idea Berardi. Già negli scorsi anni le strade dell’attaccante italiano e del Napoli si erano incrociate più volte, salvo poi, per vari motivi, non arrivare mai alla concretizzazione dell’affare.