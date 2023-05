Calciomercato Napoli, svelato il futuro di Kvara e Kim: novità anche su Osimhen

CALCIOMERCATO NAPOLI – In attesa di capire quale sarà l’allenatore del Napoli il prossimo anno, con un Luciano Spalletti sempre più lontano dal club azzurro, le riflessione della dirigenza partenopea sono in corso anche sul mercato. Particolare attenzione va posta a quello in uscita: sono tanti i calciatori, infatti, che sono monitorati dal Napoli, che a sua volte è pronto a blindare quantomeno larga parte degli eroi Scudetto.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione in merito al futuro di giocatori importanti come Kvaratstskhelia, Kim e Osimhen.

La notizia

Di seguito, la notizia battuta dal giornalista Fabio Mandarini sulle colonne del quotidiano oggi in edicola:

Kvara giocherà ancora con il Napoli e anzi rinnoverà a giugno per un altro anno; Kim, invece, andrà via nel momento stesso in cui il Manchester United perfezionerà l’attivazione dei meccanismi della clausola rescissoria da 58 milioni di euro; Osi, per finire, è in attesa di capire se trionferà la linea annunciata da De Laurentiis – “Venderlo? Giammai” – oppure se l’assalto delle grandi d’Europa a caccia di gol, e dunque di un centravanti super come lui, produrrà la proposta indecente e irrinunciabile dal punto di vista del club da 150 milioni. Proposta che poi, sia ben chiaro, dovrà anche incontrare l’entusiasmo di Victor: vuole la Champions esattamente come la voleva un anno fa.

Su Kvara

Khvicha è pronto a firmare il rinnovo; prolungamento di un anno, fino al 2028, e poi impennata dello stipendio da 1,4 milioni più bonus a 2,5 più bonus. Kvara è uno dei pilastri del futuro: lo ha detto anche De Laurentiis nel bel mezzo della festa Scudetto.

Su Osimhen