Il Napoli festeggia ancora: trenino azzurro guidato da capitan Di Lorenzo! (VIDEO)

Nonostante le tante voci su un cambio in panchina e un futuro ancora incerto, il Napoli non ha nessuna voglia di far passare in secondo piano la conquista dello scudetto, un traguardo unico e storico per una città che attendeva questo momento da troppi anni.

In attesa della maxi festa in programma il 4 giugno al Maradona al termine dell’ultima giornata di campionato la squadra si è nuovamente riunita per gioire insieme del traguardo. Ieri sera, infatti, giocatori e staff sono stati ospiti del Labilon Experience Beach Club, un locale situato sulla spiaggia di Bacoli.

Durante la serata, è stato fatto partire anche un trenino guidato da capitan Giovanni Di Lorenzo. Dal video (andato subito virale sui social) si può notare tutta la gioia di squadra e Spalletti, sintomo di serenità all’interno dello spogliatoio. Di seguito il video.