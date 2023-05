Napoli-Sampdoria, bloccata la vendita dei biglietti: il motivo

C’è tanta attesa tra i tifosi del Napoli per l’ultima gara di campionato, quella contro la Sampdoria che si terrà domenica 4 giugno. Il motivo non è ovviamente la partita in sé, ma la festa che avverrà dopo il triplice fischio. Infatti, oltre la premiazione ufficiale con alzata al cielo della coppa, ci sarà un grande spettacolo organizzato dal presidente De Laurentiis.

L’orario ufficiale non è stato ancora comunicato dalla Lega Serie A, ma lo stesso De Laurentiis ha annunciato a più riprese che il match inizierà alle ore 19. Uno slot insolito che però la Lega avrebbe concesso al Napoli per organizzare al meglio la festa che andrà in onda anche sui canali Rai.

Biglietti Napoli Sampdoria, spunta un problema

È notizia delle ultime ore però del blocco della vendita dei biglietti (non ancora comunicata dal Napoli) da parte dell’Osservatorio Nazionale.. A comunicarlo è il profilo Twitter della radio ufficiale del club, Radio Kiss Kiss Napoli.