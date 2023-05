Allenamento Napoli, Spalletti può sorridere: la notizia da Castel Volturno

Il Napoli sta lavorando in vista delle ultime due gare di campionato, con vista sulla sfida di Bologna. Sul sito ufficiale della squadra sono arrivati gli aggiornamenti da Castel Volturno sull’allenamento svolto dalla squadra di Spalletti.

Di seguito quanto riportato:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Dall’Ara alle ore 15 per la 37esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e serie di partitine a metà campo. Chiusura di seduta dedicata a lavoro di forza.