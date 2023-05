ALLENATORE NAPOLI – Ormai sembrano esserci pochi dubbi: Luciano Spalletti dovrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione. A confermare la ricerca di un nuovo tecnico da parte del club azzurro sarebbe stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis: l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta un suo virgolettato (“Ho parlato già con cinque tecnici”) che andrebbe un riscontro più che valido in merito alla situazione in cui si trovano gli azzurri.

Lo stesso quotidiano, inoltre, rivela quali sono stati questi cinque tecnici, svelando il nome che è balzato in prima fila in queste ore, confermando i rumors della giornata di ieri.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

Uno è Antonio Conte, che ha detto ni; un altro è Nagelsmann, che il Bayern libererebbe solo su bonifico da dieci milioni di euro; gli altri sono avvolti nel mistero più fitto, che alimenta il feuilleton. Luis Enrique è il nome in pole, ma va contemplato nella strategia il pericolo che possa arrivare un “no grazie”.

Ma De Laurentiis ha un piano B, un piano C, forse pure il piano D, comunque una serie di alternative con le quali confrontarsi egualmente, prima di arrivare alla definizione del contratto. C’è una tentazione straniera che sta prendendo corpo, non furiosamente, perché l’istinto va governato, e conduce di nuovo a Sergio Conceiçao, vicinissimo a Castel Volturno nell’estate del 2021, per una notte accomodato in panchina, poi evaporato così, improvvisamente. Ma le riflessioni sono di vario carattere, ci sono contratti in vita, eventuali liberatorie da assecondare, e questa non è filosofia.