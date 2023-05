Maglia per lo scudetto del Napoli, in vendita solo 2023 pezzi: svelato il prezzo

Una bella iniziativa da parte del Napoli per celebrare lo scudetto vinto, il terzo della storia del club. Negli store ufficiali della SSC Napoli è infatti in vendita la nuova maglia della squadra azzurra: si tratta di una speciale maglia celebrativa in edizione limitata che rimarca proprio il successo in campionato.

Maglia Napoli Campioni

Si tratta della Maglia Gara Home (quella classica azzurra, ndr) con una personalizzazione dorata e la scritta “Campioni 3”, oltre la firma del Presidente Aurelio De Laurentiis serigrafata. La maglia è impreziosita dalla presenza della toppa celebrativa Campioni d’Italia applicata su manica sinistra. Il prodotto è una Limited Edition con soli 2023 pezzi in vendita e la numerazione è indicata su etichetta jacquard termosaldata su maglia, con scudetto tricolore.

Prezzo e disponibilità

L’esclusivo prodotto è incluso in un box dedicato che presenta la firma del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutti i calciatori Campioni d’Italia. La maglia e la box sono in vendita al prezzo di 250 euro.

ECCO LE FOTO: