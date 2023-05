Gaffe sul centro sportivo del Napoli: Di Marzio ritratta

Ai microfoni di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha dichiarato che Luis Enrique difficilmente potrebbe passare al Napoli. Commento dovuto all’abitudine dello spagnolo a lavorare nei centri sportivi come quelli che mette a disposizione un club come il Barcellona.

Da molti è stata colta come una frecciatina a Castel Volturno, agli impianti della città di Napoli e della società partenopea, sul proprio profilo Twitter, rispondendo ad un commento, Di Marzio ha fatt0 chiarezza.

Questo il commento:

Nel ragionamento (giusto o sbagliato che sia) sostenevo che più della difficoltà economica (richieste di ingaggio etc poteva esserci quella sul modo di lavorare in centri sportivi e realtà tecniche diverse. Ed era anche uno stimolo affinché il Napoli possa presto pensare a un centro sportivo come le top europee. Poi ognuno strumentalizzi come crede, nessun problema. Non ho mai fatto riferimenti a Napoli città (ci mancherebbe pure essendoci nato e avendola sempre incensata), Napoli società, tifosi, programmi, mercato, capacità economiche o altro. Tutto qua, per chi vuol capire e per chi no. Per chi può essere d’accordo e chi no. Un abbraccio