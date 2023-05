Bufera Napoli, non c’è pace: via a zero tra un anno

Il Napoli rischia di perdere un altro tassello fondamentale della squadra che ha conquistato quest’anno lo storico terzo scudetto partenopeo.

Aria di cambiamenti al Napoli, dopo lo scudetto. Diventano sempre più concreti i timori dei tifosi partenopei di uno smantellamento della squadra eccezionale vista quest’anno. Le voci si rincorrono da tempo, ma stanno diventando sempre più credibili: il Napoli del 2023/2024 potrebbe assomigliare molto poco a quello della stagione che sta per concludersi. Vale per la dirigenza, la guida tecnica e purtroppo anche per i giocatori in campo.

Cristiano Giuntoli sembra destinato ormai alla Juventus, con cui avrebbe già un accordo, secondo quanto scrive oggi il ‘Corriere del Mezzogiorno’. Ma anche Luciano Spalletti sembra adesso incredibilmente destinato a lasciare il club partenopeo, a causa di un contratto in scadenza a fine giugno. Il rinnovo dell’allenatore adesso pare molto complicato, e De Laurentiis avrebbe già contattato ben cinque possibili sostituti, secondo il ‘Corriere dello Sport’.

Antonio Conte, Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Thiago Motta e Sergio Conceição sarebbero i nomi per il possibile dopo Spalletti. Ancora non è chiaro come finiranno le cose in panchina, ma sembra scontato che chiunque arriverà non potrà fare affidamento su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, trascinatore della stagione, è destinato a essere ceduto per una cifra record, conteso tra Manchester United e Chelsea. Ma purtroppo potrebbe non essere il solo elemento della formazione titolare a dire addio.

Addio Napoli: un altro titolare di Spalletti vicino alla cessione

La sua situazione è nota da tempo, e difficilmente si troverà presto una soluzione per la sua permanenza in azzurro. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, uno dei giocatori più in vista in questa stagione nel Napoli. Il suo contratto scade nel 2024, e si sta cercando di farlo rinnovare, ma il polacco non è convinto, a causa dei limiti salariali imposti da De Laurentiis, fissato a 2,5 milioni l’anno. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il prolungamento di Zielinski è sempre più lontano.

Il quotidiano rosa spiega che adesso il Napoli sarebbe pronto a ingaggiare il suo sostituto, Teun Koopmeiners dell’Atalanta. L’olandese costerebbe 30 milioni di cartellino, e verrebbe a percepire 2,5 milioni a stagione. Ma il suo acquisto è vincolato alla cessione di Zielinski questa estate: un’operazione non semplice, dato che chi è interessato al polacco sa che potrà prenderlo più facilmente a zero tra un anno. Tutte valutazioni che dovranno essere fatte di qui a breve.