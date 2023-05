Napoli, ora è caos totale: addio anche in campo, via un big

Rischia di sfaldarsi il Napoli che ha conquistato lo scudetto, Anche un top player è pronto a salutare la compagnia: vicina la cessione.

L’euforia legata alla conquista dello scudetto si è affievolita in casa Napoli, costretto già da ora a riflettere in vista dell’imminente rivoluzione che andrà in scena nel corso dell’estate. Sono infatti numerosi i protagonisti della cavalcata culminata con il successo in campionato che, salvo sorprese, sono destinati a lasciare la compagnia e a trasferirsi altrove. L’elenco, in particolare, comprende non soltanto Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti ma anche diversi top player azzurri.

Il direttore sportivo, come noto, è nel mirino della Juventus che, nel corso dei contatti già scattati da ormai diverse settimane, ha messo sul piatto un triennale. L’intesa decisiva è stata trovata: ora il manager dovrà cercare di ottenere dal presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis il via libera decisivo. I contatti sono in corso ma la fumata bianca auspicata da Giuntoli non è ancora arrivata. In lista di sbarco c’è pure il mister originario di Certaldo, non convinto di restare in panchina.

Il club, di recente, ha fatto sapere di aver esercitato la clausola per il rinnovo automatico del contratto in scadenza a giugno eppure tra le parti regna il gelo. L’allenatore, in particolare, è inquieto ed un divorzio appare essere lo scenario più probabile. Un doppio addio che, con tutta probabilità, ne determinerà un altro: quello di Piotr Zielinski. Il polacco infatti, molto legato a Giuntoli e Spalletti, è legato ai colori azzurri fino al 2024 ma la trattativa relativa al prolungamento è finita da tempo in stand-by.

Napoli, via un top player: partenza vicina

La causa è da ricercare nel fatto che la società, nell’ambito del piano di contenimento dei costi, ha proposto al centrocampista un accordo contenente cifre più basse rispetto a quelle da lui attualmente percepite (3.5). Zielinski, autore di 7 reti e 10 assist in 46 apparizioni complessive, dal canto suo ha fatto sapere al club di non essere disposto a fare sconti. In assenza di passi in avanti, la società provvederà quindi a cederlo in modo tale da monetizzare la sua partenza ed incamerare fondi freschi da destinare ai colpi in entrata.

Nella scorsa estate per Zielinski avevano provato a farsi avanti diverse società della Premier League, come ad esempio il West Ham. Il pressing degli Hammers, però, non era stato sufficiente per convincere il Napoli a privarsi di lui. Ora, invece, è la Lazio ad essere in pole position con i biancocelesti intenzionati a regalarlo a Maurizio Sarri come ringraziamento per aver centrato la qualificazione in Champions. La rivoluzione in casa Napoli è alle porte.