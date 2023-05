Festa Scudetto, 14 maxischermi per seguire la diretta: svelate le aree interessate

Lavori in corso per programmare la grande festa Scudetto del 4 giugno: per questa data è prevista la sfida tra Napoli e Sampdoria (in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega di Serie A), occasione in cui verrà consegnata al capitano Giovanni Di Lorenzo e a tutta la squadra la coppa Scudetto.

L’evento potrebbe avere una diretta in chiaro e, per questo, avanza l’ipotesi di installare ben 14 maxischermi tra Napoli e provincia per garantire a tutti i tifosi azzurri non presenti allo stadio Diego Armando Maradona una festa collettiva.

I dettagli

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, confermando che la festa principale si terrà allo stadio Diego Armando Maradona. Prevista la presenza di diversi artisti, che si esibiranno in occasione della cerimonia di premiazione.

Da chiarire, però, se ci sarà la copertura televisiva in chiaro dell’evento: la partita sarà ovviamente trasmessa da DAZN, mentre la cerimonia (che parte dalle 21:00) potrebbe essere seguita anche su Rai Due.

Dove saranno installati i maxischermi

Stando alla medesima fonte, le zone interessate all’installazione dei maxischermi potrebbero essere: piazza del Plebiscito, piazza Mercato, Scampia e una zona da individuare nella zona Est. Per le altre 10 postazioni, va avanti il sondaggio da parte delle istituzione per capire quali e quanti Comuni della provincia si metteranno a disposizione per ospitare il tutto.