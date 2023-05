Colpo promozione: il Frosinone lo prende dal Napoli, che affare

Il Napoli riflette, in vista della sessione estiva del mercato. Un elemento della rosa di Spalletti può dire addio: lo vuole il Frosinone.

Da una parte l’euforia e la soddisfazione di aver posto la parola fine ad un lungo digiuno 33 anni. Dall’altra, la consapevolezza del fatto che il momento dei saluti per diversi protagonisti della cavalcata verso lo scudetto sta per arrivare. Sono giorni di profonde riflessioni per il Napoli, in vista della sessione estiva del mercato. Il gruppo che ha conquistato il terzo titolo della storia azzurra, infatti, rischia di sfaldarsi: un elemento molto apprezzato da Luciano Spalletti, in particolare, può trasferirsi al Frosinone.

Parliamo di Alessio Zerbin che, in questa stagione, ha totalizzato 13 presenze complessive di cui 9 in campionato, 3 in Champions League e una in Coppa Italia per un totale di 230 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Il club lo considera un elemento importante per il futuro ma, alla luce del poco spazio ricevuto, lo farà partire in prestito in modo tale da consentirgli di giocare con maggiore regolarità e fare esperienza nella società neo-promossa in Serie A.

I ciociari hanno stravinto il campionato cadetto e da ormai diverse settimane hanno cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di elementi di qualità capaci di rendere maggiormente qualitativo il gruppo a disposizione del tecnico Fabio Grosso. Diversi gli obiettivi seguiti dal Frosinone, tra cui proprio Zerbin molto apprezzato per la sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra nel tridente offensivo.

Napoli, un calciatore può partire: lo vuole il Frosinone

I contatti tra le parti non sono ancora scattati, ma la trattativa partirà a stretto giro di posta. Per Zerbin si tratterebbe di un ritorno, visto che il classe 1999 ha già militato tra le fila del Frosinone dal 28 luglio 2021 al 30 giugno 2022. Le possibilità che l’operazione vada in porto sono quindi concrete con il Napoli che, al tempo stesso, dovrà valutare la posizione di altri giovani tra cui Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano.

Il terzino, dopo un periodo di ambientamento, è diventato una colonna portante della Sampdoria mettendo a referto 2 gol ed altrettanti passaggi vincenti in 20 gare con indosso la maglia blucerchiata. Il secondo, a segno contro l’Inter, piace molto a Spalletti ma la concorrenza nel ruolo è stata feroce. Probabile che, come nel caso di Zerbin , parta per fare esperienza altrove. Per il Napoli si preannuncia quindi un’estate quanto mai intensa e ricca di operazioni, sia in entrata che in uscita. Intanto, il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli (finito nel mirino della Juventus) e di Spalletti resta un rebus di difficile risoluzione.