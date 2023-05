Pardo “coccola” la coppa dei campioni d’Italia: video tutto da ridere!

Sono giorni di attesa a Napoli per quella che sarà la premiazione ufficiale alla squadra campione d’Italia.

La cerimonia si terrà dopo Napoli-Sampdoria, ultima partita di Serie A. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, alzerà la coppa davanti ad uno Stadio Maradona gremito per l’ultimo atto di questa straordinaria stagione.

La coppa arriverà a Napoli il 24 maggio e per più di una settimana sarà a disposizione dei tifosi per delle foto. Il viaggio del trofeo parte da Milano, e verrà ripreso da Dazn che dedicherà uno speciale sul proprio streaming.

La coppa è in viaggio verso Napoli: la ninna nanna di Pardo

Proprio durante il viaggio, Pierluigi Pardo, telecronista di Dazn ha avuto la possibilità di vedere da vicino il trofeo. In alcune immagini che stanno circolando sul web, si vede come Pardo “coccoli” la coppa e la culli come un bambino.

Oltre a cullarla, Pardo intona anche una sorta di ninna nanna tutta da ridere.

Clicca qui per il video!