Napoli, stratosferica operazione di mercato: arrivano due nerazzurri per 100 milioni

Il Napoli è pronto a una grande e costosissima operazione di mercato, che si lega però ad alcuni grossi cambiamenti nella squadra campana.

La stagione è di fatto finita, e il Napoli ha portato a casa uno storico scudetto. Ma il bello viene solo adesso, con tutte le strategie estive per pianificare la prossima stagione, in cui i tifosi si attendono grandi cose. Il club partenopeo punta a essere ancora in lotta per lo scudetto, e a migliorarsi sensibilmente nelle coppe internazionali, per imporsi come una delle big europee a tutti gli effetti. Proprio per questo ci si attende alcune importanti operazioni di mercato in entrata.

L’operazione di rinforzo del Napoli si connette però a esigenze societarie che De Laurentiis non ha mai nascosto: i bilanci devono restare in ordine. Significa che le spese dovranno essere connaturate agli introiti, e che andrà rispettato uno specifico tetto d’ingaggio. Quest’ultimo aspetto in particolare sembra precludere alla cessione di alcuni giocatori, su tutti Lozano e Zielinski, che vanno in scadenza nel 2024. Ma tenere assieme la rosa eccezionale di quest’anno non sarà facile, come dimostrano le ultime voci.

Se dell’addio di Giuntoli si sa da tempo, negli ultimi giorni i tifosi hanno iniziato a preoccuparsi anche della permanenza di Luciano Spalletti. Il suo contratto scade a fine giugno, e le operazioni per il rinnovo paiono essere a un punto morto, con le voci di separazione che si fanno sempre più insistenti. Perdere Spalletti questa estate sarebbe di sicuro un brutto colpo per il Napoli, ma non metterebbe certo fine alle ambizioni di De Laurentiis. Anzi, è già pronto un piano B molto allettante.

Il Napoli cambia: nuovo allenatore e due grandi colpi per il futuro

In pole position per prendere eventualmente il posto di Spalletti in panchina ci sarebbe addirittura il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Secondo molti opinionisti, il suo periodo nel club bergamasco potrebbe essere ormai concluso, e un cambiamento farebbe bene a tutti. Certo, l’idea del Napoli è attraente, ma Gasp vorrebbe portare con sé due dei suoi pupilli da Bergamo, che non sarebbero certamente a buon mercato. Ma entrambi i giocatori sono da tempo nel mirino del Napoli, per cui anche De Laurentiis sarebbe ben disposto a portare avanti queste trattative.

Stiamo parlando di Teun Koopmeiners e di Rasmus Hojlund, rispettivamente 25 e 20 anni. L’olandese sarebbe perfetto per rinforzare il centrocampo, sostituendo Zielinski o eventualmente Lobotka, mentre il danese sarebbe l’erede designato di Osimhen. Già, perché ovviamente è difficile immaginare che l’Atalanta possa cedere i suoi due gioielli per meno di 100 milioni di euro complessivi. Una cifra che, di conseguenza, rende imperativa la vendita del centravanti nigeriano, da cui il Napoli pensa di ricavare 150 milioni.