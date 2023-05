Luciano Spalletti è il tecnico che, grazie al terzo Scudetto conquistato dal Napoli nella sua storia, resterà per sempre nei cuori azzurri. Un legame, quello con la tifoseria azzurra, che è stato sempre sincero e forte, soprattutto in questi giorni in cui sono molteplici le incognite in merito al suo futuro.

La speranza dei tifosi, ovviamente, è l’allenatore di Certaldo sia alla guida dei Campioni d’Italia anche per la prossima stagione, ma considerate le ultime uscite da parte del diretto interessato e del patron Aurelio De Laurentiis nulla è da escludere.

Intanto, a testimoniare il bellissimo rapporto tra tecnico e tifoseria è uno scatto che in questi minuti sta divenendo virale su tutti i social.

La foto

Nella foto pubblicata su Twitter dal giornalista Carlo Alvino, il tecnico Luciano Spalletti viene immortalato all’interno della sua Panda con un omaggio bellissimo alla città di Napoli, con l’immancabile citazione del terzo Scudetto.

Di seguito, l’immagine che ha mandato in visibilio tutti i suppoters azzurri: