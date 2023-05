De Laurentiis-Spalletti, rapporto logoro da tempo: quando c’è stata la prima rottura

Il futuro sulla panchina del Napoli è ancora tutto da scrivere, con la storia di Luciano Spalletti che pare ormai arrivata al termine. Nonostante lo scudetto vinto, il rapporto tra il tecnico e il presidente De Laurentiis non ha permesso al matrimonio di proseguire. Una rottura non recente, ma che fonda le proprie radici addirittura nella scorsa stagione.

Tutto è nato dopo la sconfitta con l’Empoli della scorsa stagione

A riferirlo è l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport che svela il primo momento di rottura tra Spalletti e De Laurentiis. Il tutto pare sia nato dopo la sconfitta con l’Empoli della scorsa stagione, K.O. che estromise il Napoli dalla corsa scudetto e che allarmò De Laurentiis, che decise di mandare l’intera squadra in ritiro. Ma non solo: il presidente azzurro – si legge sulla rosea – fece alcune valutazioni sulla possibile sostituzione di Spalletti, pensando che la qualificazione alla Champions League fosse a rischio, contattando altri allenatori.

Una mossa che pare non sia piaciuta a Spalletti, accendendo una miccia di discordia esplosa dopo la vittoria dello scudetto con il rinnovo comunicato all’allenatore via mail. L’ennesimo segnale non piaciuto a Spalletti, che così ha preferito chiudere il rapporto con il Napoli.