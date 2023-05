ULTIM’ORA – Juventus, penalizzazione di 10 punti: è ufficiale!

Era attesa per oggi la sentenza per la Juventus riguardo il caso plusvalenze. Dopo che il ricorso presentato dai legali bianconeri era stato accolto, l’iniziale penalizzazione di 15 punti era stata sospesa in attesa di riformulare una nuova penalizzazione.

La nuova penalizzazione è arrivata ed è una doccia gelata per l’ambiente bianconero. La Juventus, infatti, è stata penalizzata di 10 punti per il caso plusvalenze. La penalizzazione, secondo quanto si apprende dal comunicato della Figc, dovrà essere scontata in questa stagione. La decisione è stata presa dalla Corte Federale d’Appello.

Di seguito il comunicato:

Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare a carico della Juventus per il cosiddetto ‘caso plusvalenze’, la Corte Federale d’Appello ha sanzionato il club bianconero con dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. La Corte ha altresì prosciolto dalle incolpazioni ascritte i sigg.ri Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

Juventus penalizzata, prosciolto Nedved!

Come si apprende dal comunicato della Figc, Pavel Nedved, ex vice presidente della Juventus è stato assolto. Insieme a lui anche altri 6 membri dell’ex CdA bianconero.