Spalletti: “Inter in finale di Champions? Vi dico perché non ci siamo arrivati”

Quello tra Napoli e Inter è il big match della 36esima giornata di Serie A. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, è intervenuto tra gli altri anche Luciano Spalletti.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN:

Sulla formazione: “Vedremo dentro la gara se Kvara e Osimhen sono al 100%, a questo punto dal campionato tutti si portano via qualche problema. Un po’ di fatica e qualche bottarella ti limitano sempre un po’, anche se in settimana si sono allenati molto bene. Siamo pronti ad assorbire tutto l’affetto dei nostri tifosi”.

Sul percorso dell’Inter: “Per me aver allenato l’Inter è motivo d’orgoglio e in generale anche loro hanno fatto un grande campionato: averli messi dietro dà l’idea di quanto sia grande la nostra impresa. Anche questo mi inorgoglisce. Loro sono stati bravi perché in Champions si sono fatti sempre trovare pronti e in finale sono arrivati con merito. Noi purtroppo abbiamo avuto qualche defezione proprio in quelle partite lì, dispiace sicuramente ma ci è capitato di tutto in quei momenti lì”.

Le sensazioni degli ultimi giorni: “Da qualsiasi parte vado riconoscono il lavoro fatto, i sentimenti sono palpabili e non fai in tempo a goderne da una parte che girandoti trovi altrettanto amore dall’altra. Sono tutte cose molto belle che per sempre porteremo con noi. La mia in questo momento è assoluta felicità”.