Inzaghi sfida il Napoli: l’ha detto sulla partita

Il Napoli sfida l’Inter per quello che è il big match della 36esima giornata di Serie A. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, ha parlato il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi nel prepartita ai microfoni di DAZN:

“Senz’altro conosciamo le potenzialità del Napoli, bisognerà fare una partita importante. Cercheremo di fare una gara di qualità e quantità. Al di là degli attaccanti, tutti ci stanno dando una grossa mano: oggi è la 15esima partita in 50 giorni e solo grazie all’aiuto di tutti siamo riusciti a fare un percorso del genere.

Per quanto riguarda il futuro sono sempre stato tranquillo sul futuro, quando abbiamo perso qualche partita l’obiettivo è stato sempre quello di trovare una soluzione. In campionato sappiamo di dover conquistare ancora qualche punto per la Champions”.