Spalletti svela la nuova casacca di allenamento: frase bellissima – FOTO

In casa Napoli non si smette di pensare allo storico risultato ottenuto in questa stagione: il terzo scudetto azzurro ha riacceso l’entusiasmo sia nella squadra sia tra i tifosi, che ora sognano in grande. Spalletti e i suoi ragazzi sono riusciti nell’impresa, e, come fatto capire sia dall’allenatore che dal presidente De Laurentiis, il Napoli non si vuole fermare qua.

Il cammino in Champions League si è interrotto nella doppia sfida ai quarti contro il Milan, ma sarà un obiettivo che negli anni la squadra spera di raggiungere.

Spalletti e il retroscena sulla casacca di allenamento

Alla vigilia del match, il tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa da Castelvolturno: tante le domande per Spalletti, non solo sulla partita di domani contro l’Inter, ma anche sulla splendida annata coronata con la conquista del terzo scudetto della storia del Napoli, l’ultimo dopo quello vinto con Maradona.

Durante la conferenza stampa, Luciano Spalletti ha svelato un piccolo retroscena sulla casacca d’allenamento utilizzata dal Napoli, indossata proprio dal tecnico azzurro durante la conferenza:

Due giorni fa ho detto che il Napoli avrà un futuro importante, perché sono stati fatti dei passi corretti. Quando sono arrivato due anni fa, ho fatto scrivere sul retro della casacca “Sarò con te…e non devi mollare”; ora ci ho fatto scrivere “Campioni d’Italia“.

Alice Bonora