De Laurentiis: “Per noi non esiste il concetto di divisione”, poi la battuta su Di Lorenzo e Spalletti

Al margine dell’evento tenuto a Roma, alla Zecca dello Stato, per presentare le due medaglie celebrative della vittoria dello scudetto del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul futuro di Spalletti.

Ma non solo Spalletti: il presidente del Napoli, sempre nell’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del gruppo del Napoli dispensando anche una battuta su capitan Di Lorenzo.

Non amiamo la parola divisione, perché per noi è un concetto che non esiste. Perché loro hanno vinto? Perché sono un gruppo. Quindi, la divisione tra chi è il numero uno, chi il numero due ecc. non esiste. E questo lo deve anche a questo grande campione, questo grande capitano. Lui con grande modestia e grande serenità sa condurre per mano un gruppo, va d’amore e d’accordo con tutti. È un capitano unico.

Poi interviene Di Lorenzo:

Negli anni 80/90 c’era Maradona sulla medaglia e ora io? Fa un certo effetto… Questa medaglia però non rappresenta me, ma tutta la squadra, per il campionato che abbiamo fatto. È un qualcosa di unico, come sarà unica anche questa medaglia. Chiederò di avere il numero 22, ci proverò (ride, ndr). Mi farebbe piacere averla perché è una cosa che rimarrà per sempre e mi ricorderà di questa stagione incredibile.

A quel punto riprende la parola De Laurentiis che “redarguisce” il suo capitano: