Spalletti via dal Napoli? De Laurentiis si è cautelato: quanto dovrebbe pagare di penale

Il futuro di Luciano Spalletti con il Napoli è ancora tutto da scrivere. Il tecnico che ha riportato lo scudetto in azzurro e il presidente De Laurentiis devono ancora discutere di questioni economiche relative al contratto (che intanto la società ha provveduto a prolungare, ndr), ma soprattutto si dovrà parlare di programmi.

Contatto Spalletti Napoli

Il Napoli la sua scelta l’ha già fatta: vorrebbe andare avanti con Spalletti in panchina, ma qualora il tecnico decidesse di andare via dovrebbe far fronte ad alcune problematiche contrattuali.

La penale in caso di dimissioni

Infatti, come riferito dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, Spalletti per andare via dal Napoli dovrà pagare una penale da 8 milioni di euro. A riferirlo è il direttore della radio ufficiale della SSC Napoli, Valter De Maggio, che ha aggiunto:

Non è il massimo avendo incassato 6 milioni in due anni.

In effetti Spalletti, che in azzurro fin qui ha avuto un contratto da 2,7 milioni annui, si ritroverebbe a dover pagare più di quanto guadagnato, qualora presentasse le proprio dimissioni a De Laurentiis.