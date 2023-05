De Laurentiis presenta il ritiro di Dimaro e blocca le domande sul futuro: “Oggi si parlerà esclusivamente del Trentino”

Sta per volgere al termine l’idilliaca stagione vissuta dal Napoli di Luciano Spalletti, tornato sul tetto d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta. All’ombra del Vesuvio mancano infatti le ultime 3 gare prima di chiudere definitivamente i battenti dell’annata 2022/23, in attesa del ritrovo d’inizio della prossima stagione.

Gli azzurri infatti, inizieranno anche la magica stagione da Campioni d’Italia in quel di Dimaro-Folgarida, per il 13° anno consecutivo luogo del ritiro pre-campionato partenopeo. Dalla sala conferenze dell’SSCN Konami Center di Castel Volturno è dunque andata in scena la presentazione di quella che sarà l’avventura in Trentino, con la presenza del patron Aurelio De Laurentiis.

“Andremo in Trentino per altri 4 anni”, De Laurentiis alla presentazione del ritiro di Dimaro

Resiste ancora l’accoppiata Napoli-Dimaro, nata nel lontano 2011 ed ancora indissolubile al giorno d’oggi. A presentare quel che sarà il ritiro in Trentino del 2023, l’Assessore al Turismo del Trentino Roberto Failoni, il CEO Trentino Marketing Maurizio Rossini, il Presidente APT Val di Sole Luciano Rizzi ed il Sindaco del Comune di Dimaro Andrea Lazzaroni. Ad accompagnare i rappresentanti dal Trentino inoltre, anche il patron Aurelio De Laurentiis assieme alla figlia Valentina, intervenuto così durante la conferenza:

“Noi del Napoli siamo vicini alle famiglie dell’Emilia Romagna colpite dal nubifragio. Questa mattina ho visto al TG delle immagini terrificanti dell’accaduto e sono vicinissimo a tutti loro”. “Oggi si parla del Trentino e del ritiro in quel di Dimaro. Non accetto domande che escano fuori tema, altrimenti sono costretto ad alzarmi e ad andarmene. E, chiaramente, non posso farlo per il rispetto degli ospiti qui presenti. Di calcio giocato parleremo poi“. “Sono orgoglioso di avere qui vicino a me mia figlia Valentina, entrata ancora di più nell’ambiente da quando ho rescisso il contratto con RobediKappa ed abbiamo iniziato ad auto-produrci le maglie. Siamo partiti in sordina a causa del covid e del ritardo, ma grazie a mia figlia ed al suo staff siamo riusciti a mettere su un grosso progetto con Armani, rientrando perfettamente nei tempi e lavorando con esperti del settore. Guardando come agiscono altre squadre guardo mia figlia e penso che siamo una bomba al livello di marketing”. “Visti i risultati conseguiti quest’anno ci aspettiamo ben oltre 50 mila persone presenti al ritiro. Sui giornali leggo cose assurde e sono qui per precisare. Abbiamo stipulato un po’ in ritardo il contratto per il 2023 ma siamo già al lavoro per prolungare tale accordo per altre 3 stagioni. A Dimaro ci andremo dunque per altri 4 anni, e ci tenevo a precisarlo”.

Presente alla conferenza anche Alex Meret, portiere del Napoli ormai scudettato ed elogiato così dal presidente:

“Prima di passare la parola ai miei ospiti ci tengo a ringraziare tutti i miei calciatori per questo traguardo raggiunto. In particolar modo vorrei ringraziare Meret, un ragazzo sempre al centro di mille critiche ad inizio campionato ma che ha fatto una stagione eccezionale”.

Poi, sulla capienza dell’impianto sportivo di Dimaro, in risposta al CEO Trentino Marketing Maurizio Rossini:

“Dimaro non potrà mai avere uno stadio capace di contenere tutti i tifosi che arriveranno in Trentino, ma secondo me bisogna organizzarsi anche con i classici tubi innocenti. La tribuna del Comunale di Dimaro può ospitare già 700 posti. Aggiungendo due tribune laterali da altri 700 posti arrivi già a 2000 spettatori. Non voglio passare per maleducato nelle richieste, secondo me sarebbe l’ideale ampliare la struttura per garantire servizi a tutti i tifosi che si riverseranno in Trentino”.

“Meglio Dimaro del ritiro all’estero”, le parole di De Laurentiis

Dopo la prima parte di presentazione è dunque cominciata la conferenza stampa vera e propria. Queste le domande poste dalla stampa nei confronti di Aurelio De Laurentiis con annesse risposte: