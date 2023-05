Quanto ha guadagnato il Napoli dalla Champions? Cifre incredibili

La stagione del Napoli è stata incredibile, con la vittoria dello Scudetto e il traguardo anche in Champions League con la prima volta ai quarti di finale. L’eliminazione con il Milan, è stata accolta con molto rammarico dal popolo azzurro che sperava di riuscire a vivere anche le semifinali contro l’Inter.

Il cammino del Napoli in Champions League è andato di pari passo con quello in campionato, dimostrando la grande crescita avvenuta in questa stagione e la qualità del gioco di Luciano Spalletti.

Incassi Napoli in Champions League: le cifre

L’approdo ai quarti di finale di Champions League è stato determinante anche per gli incassi del Napoli. Stando a quanto riferisce Calcio&Finanza, il Napoli ha incassato una cifra altissima per il cammino europeo, ovviamente meno di Milan e Inter (che può continuare ad incassare dalla finale di Istanbul).

Incassi Inter: circa 100 milioni (sono da calcolare ancora gli incassi della finale)

Incassi Milan: 85 milioni

Incassi Napoli: 78,07 milioni

Incassi Juventus: 53,09 milioni

Quasi 80 milioni di euro incassati dal Napoli per il cammino straordinario in Champions League e la possibilità, dunque, di costruire una rosa ancora più forte, considerando le cifre incassate anche dalla vittoria dello Scudetto.