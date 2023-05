Battaiola: “Grande novità per tutti gli ospiti a Dimaro”, tifosi al settimo cielo!

Alla conferenza stampa che si è tenuta oggi a Castel Volturno per parlare del ritiro estivo che vedrà il Napoli impegnato a Dimaro dal 14 al 25 luglio, oltre al presidente Aurelio De Laurentiis c’era anche il presidente del Trentino Marketing e Albergatori Trentino, Gianni Battaiola.

Battaiola oltre a dichiararsi felice per l’evento e ad ospitare i Campioni d’Italia in Trentino, ha annunciato novità in merito all’arrivo in Trentino della squadra partenopea.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Le parole