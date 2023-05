Blitz Napoli, arriva una Stella dell’Atalanta: tifosi al settimo cielo

Il Napoli è pronto al colpo dall’Atalanta in vista della prossima stagione. Ecco cifre e dettagli: il viaggio Bergamo-Napoli è possibile.

In queste settimane in casa Napoli si parla principalmente di addii. In primis quello del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il quale sembra molto vicino alla Juventus. E poi anche quello del difensore coreano Kim, sul quale purtroppo pende una clausola rescissoria che limita di molto le possibilità del Napoli di trattenerlo.

Al contempo però Aurelio De Laurentiis sa che deve intervenire anche in entrata. Lo Scudetto appena cucito sul petto va assolutamente difeso. Il patron del Napoli d’altronde ha sempre abituato la piazza ad interventi mirati che, col senno di poi, non hanno fatto rimpiangere chi andava via. D’altronde anche lo stesso Kim è arrivato per sostituire una colonna portante del Napoli della ultime stagioni, quel Kalidou Koulibaly venduto al Chelsea e che, secondo molti, era insostituibile per gli equilibri difensivi degli azzurri.

Anche in questo caso, il patron del Napoli avrebbe in mente un sostituto di livello per Kim. Si tratta, secondo quanto riporta Calciomercato.com, di Demiral che sembrerebbe non rientrare più nei piani della Dea. L’Atalanta ha versato una somma considerevole di circa 20 milioni di euro alla Juventus per l’acquisto del difensore. Tuttavia, nonostante il riscatto elevato, il giocatore turco è stato escluso dal progetto della squadra nerazzurra da diversi mesi. Fino a novembre, Demiral era stato un pilastro insostituibile della difesa atalantina, ma a partire da gennaio, il suo impiego è diminuito notevolmente, venendo impiegato soprattutto in situazioni di emergenza causate dagli infortuni di giocatori come Toloi, Palomino e Djimsiti.

Napoli, ipotesi Demiral. Significherebbe però rinunciare a Scalvini

Questa situazione ha reso molto probabile la partenza del difensore turco e il Napoli si è già fatto avanti come possibile destinazione. La permanenza di Merih Demiral all’Atalanta è ormai diventata difficile, nonostante il grande investimento effettuato per lui. Il Napoli che sembra essere seriamente interessato al suo acquisto. Naturalmente la prospettiva per Demiral di giocare con i campioni d’Italia è allettante.

L’arrivo di Demiral significherebbe però dover rinunciare ad un altro calciatore atalantino che nelle ultime settimane è stato accostato al Napoli: Scalvini. Il difensore italiano rappresenta certamente un’alternativa di minor esperienza, ma potrebbe essere una scelta per il futuro. Gli uomini mercato del Napoli si troveranno molto probabilmente di fronte a questa scelta: o l’esperienza di Demiral oppure la scommessa per il futuro Scalvini.