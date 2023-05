Ritiro a Dimaro, oggi sopralluogo del Napoli: sapete chi ha inviato De Laurentiis?

La stagione del Napoli è stata fantastica, con la conquista dello scudetto che ha riportato gli azzurri sul tetto d’Italia dopo ben 33 anni dall’ultimo successo. Eppure non c’è tempo per fermarsi, la società sta infatti già pensando alla nuova annata e si sta preparando per organizzare tutto al meglio.

Valentina De Laurentiis e Gianluca Baiesi a Dimaro

Infatti per quest’oggi – riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – è previsto un sopralluogo a Dimaro per il ritiro estivo del Napoli. Alla spedizione prenderà parte la figlia di Aurelio De Laurentiis, Valentina, ormai entrata nello staff dirigenziale partenopeo, e anche il nuovo dirigente dell’area marketing, Gianluca Baiesi, che ha preso il posto di Alessandro Formisano.

Particolare attenzione allo stadio

