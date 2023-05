Denuncia del presidente Emanuele Filiberto: “Tutto il Real Aversa in ospedale, non è stata una coincidenza”

Tanto clamoroso quanto assurdo quello che è accaduto lo scorso weekend in Serie D italiana, quando si sono sfidate Ragusa e Real Aversa per una sfida decisiva per la zona salvezza. Una storia che ha voluto raccontare in prima persona il presidente della squadra campana, ovvero Emanuele Filiberto, erede di casa Savoia e patron prima del Savoia di Torre Annunziata e poi – appunto – del Real Aversa.

Dopo la patita persa sul campo del Ragusa, infatti, ci sono state pesantissime accuse, con il presidente della società siciliana che ha già dato mandato ai suoi legali di presentare querela contro Emanuele Filiberto. A spiegare bene l’accaduto è lo stesso presidente del Real Aversa attraverso i microfoni del Corriere del Mezzogiorno:

Ragusa Real Aversa, squadra in ospedale: cos’è successo

I giocatori del Real Aversa, a Ragusa per giocare una partita fondamentale, sono finiti tutti al pronto soccorso. Vomitavano, dissenteria… La squadra da giovedì era nella città siciliana, in vista di un incontro che avrebbe deciso la permanenza in serie D per l’una o l’altra formazione.

Il caso del medico sociale del Ragusa

Da sabato pomeriggio i ragazzi hanno incominciato ad accusare i primi violentissimi malori e si sono recati al pronto soccorso di zona dove si sono trovati di fronte sanitari che hanno cercato di minimizzare la cosa rimandandoli in albergo. Sanitari fra i quali c’era anche una dottoressa che il giorno dopo i calciatori hanno poi ritrovato in panchina, come medico sociale del Ragusa.

Rifiutata la richiesta per il rinvio della partita

Nazario Matachione, dirigente dell’Aversa aveva chiesto di rinviare l’incontro, ma si è trovato di fronte ad un secco diniego. Se non fossimo scesi in campo avremmo perso a tavolino. E così abbiamo cercato di mettere in sesto i giocatori che, pieni di farmaci, eroicamente hanno disputato la gara. Abbiamo perso 6-0. Abbiamo già provveduto a denunciare la struttura che ci ha ospitato, ed ora faremo subito reclamo per far ripetere la partita e denunceremo tutto alla Procura federale.

Real Aversa in ospedale per intossicazione alimentare