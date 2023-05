Date ritiri Napoli, annuncio dalla radio ufficiale su Dimaro e Castel di Sangro

Si inizia a delineare la prossima stagione del Napoli, la prima da campione d’Italia per Aurelio De Laurentiis. Subito dopo queste ultime tre partite di campionato, la squadra di Spalletti partirà per una breve tournée in Corea del Sud, paese natale di Kim Min-jae. Ma oggi arrivano anche notizie sui ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro.

In attesa della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro, che si terrà domani a Castel Volturno alle ore 12:30, il giornalista Valter De Maggio, nel corso di “Radio Goal” a Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato le date dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Date ritiri Dimaro e Castel di Sangro, l’annuncio alla radio ufficiale del Napoli

Il ritiro di Dimaro dovrebbe iniziare venerdì 14 luglio e terminare lunedì 24 luglio. Per quanto riguarda Castel di Sangro, invece, le date dovrebbero essere da sabato 29 luglio fino a giovedì 10 agosto, ovvero dieci giorni prima dell’inizio del campionato 2023/2024.