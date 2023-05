Allenamento Napoli, assente un attaccante per influenza: in dubbio per la gara con l’Inter?

Dopo la gara di Monza, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. Questo post in breve 1 Osimhen assente per influenza 1.1 In dubbio per la gara contro l’Inter?

Osimhen assente per influenza Osimhen assente per influenza La squadra si è allenata sul campo 2 aprendo la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Assente Osimhen per uno stato influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo. In dubbio per la gara contro l’Inter? Mancano ancora vari giorni alla sfida tra Napoli e Inter in campionato, programmata per domenica 21 maggio. Ma nel caso lo stato febbrile di Osimhen dovesse protrarsi, la sua presenza in campo sarebbe decisamente in dubbio. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

