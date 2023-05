Il Napoli è alle prese con le prime mosse di calciomercato per la stagione 2023-24. Gli azzurri sono chiamati ad un’annata di grandi conferme, sia dal punto di vista del gioco che per le ambizioni. Vincere uno Scudetto è un grande traguardo ma anche un punto di partenza da cui stabilire gli obiettivi futuri.

Per questo motivo la società si sta già muovendo sul calciomercato per cercare di migliorare la rosa secondo le richieste di Luciano Spalletti. La volontà è quella di essere ancora più competitivi e integrare nuovi calciatori dal grande potenziale alla rosa attuale.

Napoli – Samardzic, accordo con il calciatore: le richieste dell’Udinese

Il Napoli è in pressing su Lazar Samardzic. Secondo quanto riferisce Repubblica il centrocampista tedesco di proprietà dell’Udinese è considerato uno dei migliori talenti della Serie A e anche tra i giovani calciatori in giro per il mondo. Classe 2002 ha già dimostrato grandi qualità e la personalità giusta per essere parte di un gruppo importante.

Il quotidiano riferisce che il Napoli vuole chiudere subito per Samardzic per evitare la concorrenza dalla Premier League e soprattutto perché c’è già un accordo con il suo entourage sin dallo scorso inverno per un contratto quadriennale. L’Udinese, però, non è facile da convincere e serviranno almeno 15 milioni per strappare il talentino ai bianconeri.