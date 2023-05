Kim-Napoli ai titoli di coda? La verità sul Manchester United

Kim Minjae è diventato oggetto di desiderio per le big in vista del calciomercato estivo. Il difensore del Napoli al primo anno in Serie A si è subito preso la scena del calcio italiano e anche di quello europeo, considerate le prestazioni da top player anche in Champions League.

Il suo futuro è fortemente in bilico, visto che nel contratto c’è una clausola rescissoria non inaccessibile per le grandi d’Europa che stanno pensando di accontentare le richieste del Napoli e acquistare Kim. Su tutti c’è il Manchester United, che sembra intenzionato a pagare la clausola per anticipare ogni concorrente.

Manchester United su Kim: ma non c’è alcun accordo

Il Manchester United pare intenzionato ad offrire un contratto quinquennale da 6 milioni a stagione a Kim per convincerlo ad accettare la destinazione inglese. E al Napoli andrebbe una cifra vicina ai 60 milioni di euro. L’apprezzamento è reale e concreto sin dallo scorso dicembre ma ad oggi, secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, non c’è alcun accordo.