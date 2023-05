Accardi prossimo direttore sportivo del Napoli? È arrivato l’annuncio

Il Napoli sta iniziando a progettare il futuro e la prossima stagione. Gli azzurri sono diventati Campioni d’Italia e ora sono chiamati alla riconferma ad altissimi livelli – come sempre successo negli ultimi anni – a partire dalla prossima annata calcistica. Non è da escludere anche una mini rivoluzione, con alcuni calciatori che possonno dire addio ma anche Cristiano Giuntoli sul piede d’addio.

La Juventus sta spingendo sull’acceleratore per portare il direttore sportivo toscano in bianconero e il Napoli si è messo alla ricerca del sostituto. Aurelio De Laurentiis è sulle tracce di Pietro Accardi, attuale ds dell’Empoli.

Ai microfoni di DAZN, Rebecca Corsi, vice presidente dell’Empoli, ha parlato del futuro di Accardi e del forte interesse del Napoli. La dirigente del club toscano ha voluto sottolineare l’importanza del ds per il club e la volontà di trattenerlo.

Non è un argomento per noi in questo momento. Anzi, questo cinema mediatico ci infastidisce un po’. Pietro ha un rapporto simbiotico con mio padre e qualora si presentasse la situazione se ne parlerà. Ma così per ora non è stato e faremo di tutto per trattenerlo.