Festa scudetto, abbandonata l’idea della piazze a Napoli: mega show al Maradona!

Il Napoli ha vinto lo scudetto ormai da più di una settimana, ma in città non c’è nessuna intenzione di smettere di festeggiare. Di attende ancora l’ultimo atto per celebrare il grande campionato degli azzurri: ovvero la consegna della coppa scudetto a capitan Di Lorenzo e ai calciatori partenopei. L’occasione sarà quella di Napoli–Sampdoria all’ultima giornata, sul quale ancora non c’è certezza sulla data (2, 3 o 4 giugno, ndr).

Ad ogni modo – riferisce l’edizione odierna di Repubblica – De Laurentiis avrebbe in mente di preparare una strepitosa serata show allo stadio Maradona, abbandonando l’idea delle piazze inizialmente paventata. Ecco quanto evidenziato:

Festa scudetto, cosa sta preparando De Laurentiis

La festa scudetto del Napoli avrà una location precisa e i contorni saranno quelli dello stadio Diego Armando Maradona. L’ipotesi delle piazze è stata infatti accantonata. Probabilmente non definitivamente (si studia comunque un modo per coinvolgere il resto della città), ma per le celebrazioni ufficiali dello scudetto c’è già il luogo: l’impianto di Fuorigrotta. Ieri mattina il presidente è stato di persona a Fuorigrotta per un sopralluogo: lavoro in corso per migliorare l’impianto acustico e valutare l’installazione del palco per la celebrazione, che comincerà al fischio finale della partita contro la Sampdoria. Sarà uno show in grande stile e affidato alla conduzione di Stefano De Martino, grande tifoso del Napoli e soprattutto volto Rai.

Evento trasmesso in chiaro sulla Rai

Le telecamere della tv di Stato dovrebbero riprendere l’evento e naturalmente trasmetterlo in diretta. L’eventuale contrasto con Dazn – che detiene i diritti per la partita e per l’immediato post gara – potrebbe essere risolto da una disposizione ad hoc del prefetto Palomba: la diretta in chiaro, che sarebbe importante per salvaguardare l’ordine pubblico e consentire a un pubblico più numeroso di godersi la premiazione dei campioni d’Italia. La capienza del Maradona – settore ospiti compreso – è difatti di 53 mila posti.

A piazza Plebiscito c’è già il concerto di Gigi D’Alessio