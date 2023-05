Napoli, turnover nelle ultime partite ad eccezione di un calciatore: l’annuncio di Spalletti!

Il Napoli si appresta a giocare le ultime quattro gare di campionato da Campione d’Italia. Gli azzurri hanno dominato la Serie A fin dalla prima giornata, con Spalletti che si è affidato a un gruppo consolidato di calciatori. Nelle prossime, partite, però, è lecito aspettarsi maggior impiego da parte di chi ha giocato meno nel corso della stagione.

Osimhen punta alla classifica marcatori

Una rotazione che dovrebbero però avete un’eccezione, ovvero quella di Victor Osimhem, in corsa per vincere la classifica marcatori. L’attaccante nigeriano comanda la classifica dei bomber in Serie A con 23 reti, con Lautaro Martinez primo inseguitore a 19 centri. Più staccato il salernitano Dia con 15 gol.

A confermare la volontà a far giocare a Osimhen anche le ultime partite è lo stesso Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato:

Gestione Osimhen? Il titolo di capocannoniere è un traguardo che lui merita, c’è disponibilità anche da parte della squadra. La classifica dei capocannonieri ci farebbe piacere se fosse Victor a vincerla.

LA CLASSIFICA MARCATORI IN SERIE A: