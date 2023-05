Consegna scudetto al Napoli, altra festa organizzata da ADL: chi presenterà lo show al Maradona!

Il Napoli ha vinto lo scudetto con ben 5 giornate d’anticipo, confermando il proprio dominio sul campionato in corso. Un lasso di tempo così ampio sul termine della stagione da permettere alla società di programmare una festa scudetto l’ultima giornata di campionato in totale calma.

Ebbene sì, perché di festa scudetto allo stadio Maradona ce ne sarà un’altra, dopo quella vissuta lo scorso 7 maggio dopo la vittoria con la Fiorentina. L’occasione sarà quella di Napoli-Sampdoria, ovvero quando sarà formalmente consegnato lo scudetto a capitan Di Lorenzo e ai calciatori azzurri.

Stefano De Martino presenta lo show, presente anche Giorgio Armani

Come riportato su Twitter dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, al Maradona ci sarà un altro grande evento. A presentarlo sarà lo showman e tifoso napoletano Stefano De Martino. Tra i vari ospiti invitati al gran galà del Napoli ci sarà anche lo stilista Giorgio Armani. E chissà che l’occasione non possa essere quella giusta per svelare qualche dettaglio sulla nuova maglia, quella che vedrà appuntato il tricolore sulla casacca azzurra.

ECCO IL TWEET: