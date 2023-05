Napoli-Inter, biglietti in vendita da oggi: prezzi e modalità d’acquisto

Mancano ormai quattro giornate alla fine del campionato di Serie A e mentre molte squadre dovranno lottare per assicurarsi un posto in Champions League, il Napoli si gode la vittoria dello scudetto e potrà disputare questi match in tutta tranquillità.

Dopo la gara con il Monza, che si giocherà in Lombardia questo weekend, gli azzurri ospiteranno l’Inter al Maradona, domenica 21 maggio alle ore 18. Oggi, come comunicato dal Napoli, saranno anche messi in vendita i biglietti del match, a partire dalle ore 15 su Ticketone e in ricevitoria.

Biglietti Napoli Inter, il comunicato