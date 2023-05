Tegola Napoli, Spalletti ora è nei guai: la stagione di un Big è già finita

Brutte notizie Napoli, la stagione di un Big purtroppo è già finita. Ecco svelato tutto, i tifosi masticano amaro e la tegola rischia di rovinare la festa di questo finale di stagione: tutti i dettagli

Continua a godersi la festa, il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono reduci dalla grande serata vissuta contro la Fiorentina, dove il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona ha abbracciato la squadra e omaggiato i propri eroi per aver riportato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio, trentatré anni dopo l’ultima volta. Un risultato straordinario, arrivato alla fine di una stagione tanto inaspettata quanto roboante. In attesa ora di capire quale sarà il futuro di tanti big e delle colonne che hanno contraddistinto questa stagione di successi partenopei.

Un tema caldissimo, quanto il futuro prossimo di alcuni dei pezzi da novanta di Luciano Spalletti. Al suo Napoli restano ancora quattro partite di campionato per scrivere l’ennesima pagina della propria storia. Nel mirino del club azzurro c’è il record di punti messo a segno nella Serie A 2017-2018, quando la compagine allora allenata da Maurizio Sarri raggiunse i 91 punti. Un traguardo tutt’oggi clamoroso, soprattutto se si considera che tale bottino non fu comunque sufficiente a raggiungere lo Scudetto.

Napoli, il finale di stagione si complica: per il Big di Spalletti sono guai, tutti i dettagli

Attenzione, però, agli ostacoli che potrebbero frapporsi tra il Napoli e questo ultimo obiettivo di stagione. Il finale di campionato potrebbe complicarsi dopo l’infortunio di un Big come Hirving Lozano. Il messicano ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio durante l’ultima gara contro la Fiorentina e ora rischia di essere nei guai.

Dopo averlo visto festeggiare malinconicamente sulle stampelle, Lozano si sottoporrà a breve agli esami strumentali. Secondo l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, per l’ex PSV Eindhoven si rischia un lungo periodo di stop. Se il check-up clinico evidenzierà la necessità di un’operazione chirurgica, i tempi di recupero potrebbero allungarsi ulteriormente. E oltre a sancire già il termine della stagione per il messicano, rischierebbe di inciderne pesantemente anche sul futuro.

Dopotutto, il Napoli e Lozano hanno un contratto in scadenza nel 2024 e l’ipotesi di un rinnovo, visto il nuovo tetto salariale degli azzurri, appare molto lontano. Per questo l’ipotesi di finire sul mercato in estate è sempre più concreta per l’esterno centro-americano, anche se ora l’infortunio aumenta le incognite. Intanto, Spalletti perde un pezzo da novanta per questo finale di stagione. E per quanto il risultato ed il titolo sia stato già acquisito, nel mirino del tecnico di Certaldo c’è il record di punti in campionato da raggiungere e riscrivere.